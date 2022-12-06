نائب أمين عمان يفتتح معرض الصور للأرمينية موفسيسيان

الوكيل الاخباري - مندوبا عن أمين عمان، افتتح نائبه محمد رسمي القيسي، مساء اليوم الثلاثاء، في جاليريا رأس العين، معرض الصور الفوتوغرافي "جسر 1196" للمصورة الأرمينية كوهار موفسيسيان، والذي يقام احتفالاً بالعيد 2804 سنوات لتأسيس العاصمة الأرمينية يريفان وتعبيراً عن علاقة التآخي القائمة مع العاصمة عمان.



وأكد القيسي في كلمة له، عمق علاقات التعاون القائمة بين العاصمتين عمان ويريفان، لافتا الى أن المعرض بلوحاته المصورة لمواقع طبيعية وسياحية وأثرية ودينية وابنية تعكس جمالية الفن المعماري في كل من الاردن وارمينيا ما يعتبر فرصة لنقل المعرفة بالمشهد العام الجمالي الذي يحتضنه البلدين.

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