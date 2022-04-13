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الأربعاء، 13-04-2022 08:42 م

نائب الملك لـ والدة الطفلة كاتبة أمنيتي : الأمور ستكون بخير - صورة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - هاتف نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والدة الطفلة صاحبة ورقة التعبير التي حملت عنوان ” أمنيتي” ، واطمأن سموه على والدة الطفلة وأفراد عائلتها.

وقالت والدة الطفلة بتصريحات صحفية إن ولي العهد قال لطفلتها ان الامور ستكون بخير.

وبينت أن شقيق الطفلة مصاب بالتوحد ويبلغ من العمر 11 عاما.

وكانت ورقة تعبير قد انتشرت لطفلة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث أعربت الطفلة عن أمنيتها بعلاج شقيقها بالإضافة إلى غيرها من الأمنيات.

وتاليا الصورة :

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