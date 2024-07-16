نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

الوكيل الإخباري - زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، قيادة كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية، إحدى وحدات لواء حرس حدود الأول التابع للمنطقة العسكرية الشرقية.

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واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وقائد المنطقة، إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات التي تقوم بها ضمن منطقة مسؤوليتها، وصولا لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



واطلع سموه على منظومة أمن الحدود والأسلحة والمعدات الإلكترونية المستخدمة من قبل حرس الحدود.



وتابع سمو ولي العهد، خلال الزيارة، التمرين الأمني "صقور الصحراء" الذي نفذته الكتيبة، واستمع سموه إلى إيجاز قدمه قائد لواء حرس الحدود الأول حول مجريات التمرين الذي يحاكي التهديدات المختلفة التي تواجهها وحدات حرس الحدود في التعامل مع جماعات تهريب الأسلحة والمخدرات والتنظيمات الإرهابية من خلال تطبيق قواعد الاشتباك.



واشتمل التمرين على رمايات حية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وبإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي من نوع كوبرا، واستخدام الطائرات المسيرة، إضافة الى مشاركة فريق من سلاح الهندسة الملكي لمعالجة المتفجرات.



وأشاد سموه، في نهاية التمرين، بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه قوات حرس الحدود إعدادا وتدريبا وتسليحا، معربا عن ثقته واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.