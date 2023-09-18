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الإثنين، 18-09-2023 07:30 م

نائب الملك يتابع مجريات تمرين درب الأمان 3

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الوكيل الاخباري - تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجريات تمرين “درب الأمان 3″، الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الوزارات المعنية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني على مدار يومين.

واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس إدارة المركز، على محاور الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل، حيث إن التمرين يحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال وقوع زلزال وآليات التعامل مع تداعياته.

واستمع سموه، إلى إيجاز قدمه نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي حول الإجراءات التنفيذية لمحاور الخطة الوطنية للتعامل مع تداعيات حدوث الزلازل.

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