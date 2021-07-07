نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

الوكيل الإخباري - زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، الأربعاء، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، في ذكرى رحيله التاسعة والأربعين التي تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

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كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس القضائي، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وكبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وسماحة قاضي القضاة وهيئة القضاء الشرعي، وسماحة مفتي عام المملكة وأعضاء مجلس الإفتاء، ورئيس لجنة وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى.



وزار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار ضباط القوات المسلحة، ومدير المخابرات العامة وكبار الضباط، ومدير الأمن العام وكبار الضباط، وكبار ضباط الدفاع المدني، وكبار ضباط قوات الدرك، وقائد لواء الملك طلال وكبار الضباط، وقائد الحرس الملكي الخاص وكبار الضباط، وآمر وضباط مدرسة الملك طلال العسكرية، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وكبار الضباط المتقاعدين، وقائد جيش التحرير الفلسطيني وكبار الضباط.

