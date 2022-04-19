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الثلاثاء، 19-04-2022 12:25 ص

نائب الملك يشارك قادة متقاعدين من كتيبة أم الجيش مأدبة الإفطار

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 الوكيل الاخباري - زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/ 1 الملكية "أم الجيش"، التي تحتفل بالذكرى الـ 81 لتشكيلها.

وشارك سموه، بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى، عددا من قادة الكتيبة المتقاعدين مأدبة الإفطار، بعد أن أدى والحضور صلاة المغرب جماعة.

وعبّر نائب جلالة الملك عن فخره واعتزازه بخدمته في الكتيبة، التي تعد أقدم كتيبة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مستذكراً الجهود الكبيرة التي بذلتها الكتيبة في مسيرتها العسكرية.

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