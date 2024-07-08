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الإثنين، 08-07-2024 05:50 م

نائب الملك يفتتح المقر الرئيسي لبرنامج "42 عمان" لعلوم الحاسوب والبرمجة

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الوكيل الإخباري - افتتح نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، المقر الرئيسي لبرنامج 42 عمان، أحد برامج مؤسسة ولي العهد المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة، الذي أطلق في عمان شباط الماضي.

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ويهدف برنامج 42 عمان التدريبي المجاني إلى تنمية جيل من المبرمجين من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات.


ويستهدف البرنامج مختلف الفئات العمرية من جميع مناطق المملكة، ولا يتطلب التسجيل فيه أية شهادات أو متطلبات دراسية مسبقة، إذ يوفر تجربة التعليم والتثقيف بأسلوب مستوحى من مفهوم الألعاب.


واطلع سمو ولي العهد خلال لقائه عددا من المشاركين على تجربتهم والأثر الإيجابي الذي نتج عن التحاقهم بالبرنامج.


ويساهم البرنامج بتنمية مهارات الشباب، من خلال فتح مسارات مهنية جديدة لهم بما يضمن جاهزيتهم لوظائف المستقبل.


وشاهد سموه فيلما تعريفيا حول البرنامج، الذي يتضمن مراحل تدريبية يتعلم فيها الطالب المهارات اللازمة من خلال العمل على مشاريع فردية وجماعية، والمشاركة في تدريب ميداني، ليصبح مبرمجا مؤهلا، دون الحاجة إلى خبرة مهنية سابقة.


وتشتمل مساقات البرنامج على الأمن السيبراني، والخوارزميات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب، وبرمجة الروبوتات، وإدارة الأنظمة والشبكات.
ويتبع البرنامج لشبكة Ecole 42 العالمية، التي تضم 54 مقرا في 31 دولة حول العالم، والتي حقق خريجوها نسب توظيف مرتفعة في شركات التكنولوجيا العالمية.


وبحسب خطة مؤسسة ولي العهد المستقبلية، سيتم إطلاق البرنامج قريبا في محافظة إربد لخدمة إقليم الشمال.

 




 

 


 

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