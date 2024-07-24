نائب رئيس الوزراء العُماني يستقبل السفير الأردني بمسقط

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني، شهاب بن طارق آل سعيد، اليوم الأربعاء، السفير الأردني في مسقط، أمجد القهيوي، بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير للمملكة لدى سلطنة عُمان.

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وتم خلال اللقاء تأكيد عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

وعبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع عن تقديره للجهود التي بذلها السفير القهيوي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والأردن. بدوره، أشاد القهيوي بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، معبّرًا عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله في السلطنة.









