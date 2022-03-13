نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تختتم زيارتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية

الوكيل الاخباري - قامت نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 9 إلى 12 آذار، حيث

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أعادت التأكيد على الشراكة الطويلة التي تجمع بين الولايات المتحدة والأردن.

خلال الزيارة، اطّلعت نائب المدير كولمان على الجهود الإنسانية والمساعدات الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتلبية الاحتياجات الملحّة للأردنيين واللاجئين. ومن خلال الشراكة مع الحكومة الأردنية، تساهم هذه الجهود في تعزيز القدرات المحلية ومسار التنمية في المملكة.







في التاسع من آذار، التقت نائب المدير كولمان مع السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر وتواصلت مع قيادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في كل من الأردن وسوريا، حيث ناقشت الأولويات والتحديات والفرص المتعلقة بالأمن المائي وإصلاح القطاع العام والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وقيادة المرأة والشباب في الأردن.

كذلك ناقشت التحديات التي لا تزال تهدد استقرار سوريا وآثار الأزمة الإنسانية التي طال أمدها والتي يعاني 80٪ من السوريين من انعدام الأمن الغذائي نتيجةً لها. واختتمت نائب المدير كولمان يومها بلقاء مع عدد من القيادات السياسية والمدنية النسائية الأردنية البارزة للتعرّف على العوائق والفرص التي تواجه المرأة في المملكة.



وفي العاشر من آذار، التقت نائب المدير كولمان، برفقة السفير ووستر ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، بكبار المسؤولين من الحكومة الأردنية، حيث شددوا على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن وسلطوا الضوء على الأولوية التي توليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في جميع أنحاء المملكة.

وبالإضافة إلى هذه اللقاءات، ناقشت نائب المدير مدى تأثير دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الانتعاش الاقتصادي في الأردن ما بعد جائحة كورونا، كما قامت بجولة في "مركز برّية الأردن" وتحدثت مع القائمين على الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول البرنامج الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

كذلك قامت نائب المدير كولمان بجولة في موقع جبل القلعة الأثري، والذي تمّ دعمه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للنهوض بالقطاع السياحي في عمّان. وخلال زيارتها إلى "كما"، وهي شركة مملوكة للنساء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحدثت نائب المديرمع مؤسِّسة "كما" جمانة جاسر، وناقشت التحديات التي تواجه النساء اللاتي يساهمن أو يتطلعن للمساهمة في القطاع الاقتصادي الأردني.



فيالحادي عشر من آذار، أمضت نائب المدير كولمان الصباح في مناقشات متعلقة بأزمة المياه في الأردن وتأثيرها على الديناميات الإقليمية مع وزير المياه والري محمد النجار. كذلك قامت نائب المدير كولمان بزيارة إلى سد العدسية التحويلي وقناة الملك عبد الله لفهم تحديات إمدادات المياه في الأردن بشكل أفضل، كما أعربت عن التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساعدة الأردن في التصدي لقضايا الأمن المائي التي تواجه المنطقة.

وفي عصر ذلك اليوم قامت نائب المدير كولمان بزيارة إلى منزلٍ للاجئين السوريين، والتقت بممثلين لمجتمع اللاجئين وجيرانهم الأردنيين لمناقشة الصعوبات التي أحدثها الصراع السوري القائم، كما أشادت بالحكومة الأردنية والشعب الأردني لما يقدمونه من كرم الضيافة والدعم للاجئين السوريين.



