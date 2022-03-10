نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تلتقي بالمسؤولين الحكوميين الأردنيين

الوكيل الاخباري - في اليوم الثاني من زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، التقت نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.

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والتقت نائب المدير كولمان، إلى جانب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، بوزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي لمتابعة نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، حيث أكدت محادثاتهم على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن، وعلى وجه التحديد أولويات التنمية الرئيسية بما في ذلك مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر من العقبة إلى عمان والتزام الأردن تجاه اللاجئين.



كذلك التقت نائب المدير كولمان ومدير البعثة كارلين بوزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة لمناقشة العلاقات العميقة والمثمرة بين الولايات المتحدة والأردن وأهمية الإصلاحات الحاسمة للمملكة.



وقد أشارت نائب المدير كولمان خلال الاجتماع إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الأردن حكومةً وشعباً من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المملكة. وتشير مستويات المساعدة الخارجية الثنائية إلى التزام الحكومة الأمريكية بالشراكة الأمريكية الأردنية لدعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي لجلالة الملك عبد الله الثاني، مع التخفيف في الوقت نفسه من آثار الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 وتأثير اللجوء السوري والعراقي على المجتمعات الأردنية.











