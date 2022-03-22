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الثلاثاء، 22-03-2022 04:47 م

ناخبون في العقبة يشيدون بسير العملية الانتخابية

العقبة


الوكيل الإخباري - أشاد ناخبون من أبناء محافظة العقبة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، ومجلس المحافظات وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في مختلف مناطق المحافظة.

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وقالوا إنهم أدوا واجبهم الوطني بوقت قياسي من خلال مراكز الاقتراع المنتشرة في أماكن اقامتهم ولم يواجهوا أية صعوبات تذكر من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات وسط اجراءات ادارية وأمنية منظمة.


من جانبه، أكد محافظ العقبة، محمد الرفايعة أنه تم وضع خطة أمنية لإجراء الانتخابات ومراقبة سيرها، لافتا إلى أن الاقبال على الاقتراع في تزايد مستمر خاصة في الساعات الأخيرة من وقت الانتخابات.


وأضاف المحافظ أن الخطة الأمنية، ركزت في مجملها على تسهيل العملية الانتخابية بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي، لافتا إلى أنه لغاية اللحظة لم تسجل أي مخالفة سواء كان في قصبة العقبة او المناطق التابعة لها في لواءي القويرة ووادي عربة.

 




 

 


 

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