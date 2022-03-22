ناخبون يشيدون بسلاسة سير العملية الانتخابية في الرمثا

الوكيل الاخباري - عبر ناخبون عن ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها لجان الانتخاب لاختيار ممثليهم في مجالس البلدية والمحافظات، والتي تميزت بالسلاسة واليسر.



وقالوا، اليوم الثلاثاء، إن ممارسة العملية الانتخابية ستؤدي إلى تحقيق مصالح المواطنين وحفظ حقوقهم من خلال اختيار ممثليهم في مجالس البلدية والمحافظات، بالإضافة إلى أنها تعزز السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع كافة، وتعمل على تطوير العملية الديمقراطية من جميع جوانبها وتمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من خلال اختيار من يمثلهم، وتعزز روح المسؤولية الاجتماعية المنوطة بهم تجاه الوطن.



وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والمعنية بتنظيم الدخول إلى المراكز بشكل سهل ودون عوائق، حيث تحفز هذه الإجراءات الميسرة المواطنين على المشاركة لاختيار مجالس بلدية قادرة على تحمل تبعات المرحلة.



من جهته، قال رئيس لجنة انتخابات مدينة الرمثا الدكتور رشاد الزعبي، إن عملية الاقتراع بدأت الساعة السابعة صباحا في جميع مراكز الاقتراع، بكل يسر وسهولة ودون أية عوائق أو صعوبات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

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