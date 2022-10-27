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الخميس، 27-10-2022 03:47 م

نادي إبداع الكرك يحتضن 12 مشروعا إنتاجيا للسيدات

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الوكيل الاخباري - احتفل نادي إبداع الكرك، اليوم الخميس، باحتضان 12 مشروعا إنتاجيا لسيدات المحافظة من مختلف المناطق، بعد أن تم تأهيلهن وتدريبهن على إدارة مشاريعهن الخاصة.

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وقال عضو مجلس إدارة النادي، المهندس قاسم المعايطة، إن حاضنة مشروع "معا لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا" المنفذ بالشراكة مع جمعية استثمار الطاقة المتجددة والبيئة في إطار برنامج دعم قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الخبرة الفرنسية وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، استهدف قطاع المرأة باعتبارها شريكا فاعلا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.


وأضاف أن السيدات المشاركات بالمشروع خضعن إلى 120 ساعة تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي وإدارة المشاريع من النواحي القانونية والفنية والتسويق الرقمي والتغليف والتصوير الفوتوغرافي والأعمال المحاسبية والتعامل مع الزبائن وخدمات ما بعد البيع.

 




 

 


 

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