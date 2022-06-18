السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي

الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

الامانة تكشف الهدف من مشروع مدينة السيارات

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

الجمارك تحبط تهريب 8387 سيجارة الكترونية

السبت، 18-06-2022 04:54 م

نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

download


الوكيل الإخباري- أطلق نادي إبداع الكرك في مؤتمر صحفي اليوم السبت، جائزة مالية بقيمة 5 آلاف دينار لكل فائز يقدم مشروعا ابتكاريا يطبق عمليا، بتمويل من رجل الأعمال الأردني سامي الزريقات.

اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي للنادي المهندس حسام الطراونة إن الجائزة تهدف إلى تحفيز الشباب في الكرك لإجراء الأبحاث العلمية المتميزة وتحويلها إلى ابتكار يطبق عمليا ويتحول إلى مشروع .


وبين أن الهدف الرئيسي من الجائزة هو حث الشباب على الإقبال على البحث العلمي الإبداعي ورعاية الإبداع والمبدعين وتقديرهم مالياً ومعنوياً، مبينا ضرورة أن لا تبقى عمليات البحث العلمي والتكنولوجي في مستواها النظري.


وأكد الطراونة أن الجائزة تسعى إلى تقليص الفجوة المعرفية والمساهمة في حل تحديات وقضايا المجتمع، بالإضافة إلى بناء قطاع تنافسي من الشباب ، وتنمية روح التنافس العلمي ، والمساهمة في بناء جيل مبدع وقادر على تحويل الإبداع إلى ابتكار.


وأضاف أن شروط التقدم للجائزة هي أن تكون فكرة الابتكار جديدة وابداعية ، أو تطوير لمنتج سابق بحيث يصبح بعد تطويره أكثر جودة وأكثر كفاءة ،وان تكون الفكرة الإبداعية ذات تأثير مجتمعي وتتضمن تطبيقات عملية وحلولا خلاقة وتتحدى افتراضات سابقة وتقدم حلولا جديدة.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

g

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي

VTL0zZNI

افتتاح فعاليات البازار الخامس للخضار والفواكه في إربد

Hero

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

ببب

الامانة تكشف الهدف من مشروع مدينة السيارات

main_image62adb644db561

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

أخبار متعلقة
image (1)

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

1

تحويلات مرورية على طريق الكرك – القطرانة

97dd8ef78bf810c4d56446bd9e3a98ba

الكرك: إطلاق مبادرة علمني

ffff

أشغال الكرك تفتح عددا من الطرق الزراعية

5202229192324130617371

ورشة توعوية حول مهارات الحياة الأساسية في الكرك

324345_12_1616937473

تواصل النشاطات التوعوية للمراكز الشبابية بالكرك