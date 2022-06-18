نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

الوكيل الإخباري- أطلق نادي إبداع الكرك في مؤتمر صحفي اليوم السبت، جائزة مالية بقيمة 5 آلاف دينار لكل فائز يقدم مشروعا ابتكاريا يطبق عمليا، بتمويل من رجل الأعمال الأردني سامي الزريقات.

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وقال المدير التنفيذي للنادي المهندس حسام الطراونة إن الجائزة تهدف إلى تحفيز الشباب في الكرك لإجراء الأبحاث العلمية المتميزة وتحويلها إلى ابتكار يطبق عمليا ويتحول إلى مشروع .



وبين أن الهدف الرئيسي من الجائزة هو حث الشباب على الإقبال على البحث العلمي الإبداعي ورعاية الإبداع والمبدعين وتقديرهم مالياً ومعنوياً، مبينا ضرورة أن لا تبقى عمليات البحث العلمي والتكنولوجي في مستواها النظري.



وأكد الطراونة أن الجائزة تسعى إلى تقليص الفجوة المعرفية والمساهمة في حل تحديات وقضايا المجتمع، بالإضافة إلى بناء قطاع تنافسي من الشباب ، وتنمية روح التنافس العلمي ، والمساهمة في بناء جيل مبدع وقادر على تحويل الإبداع إلى ابتكار.



وأضاف أن شروط التقدم للجائزة هي أن تكون فكرة الابتكار جديدة وابداعية ، أو تطوير لمنتج سابق بحيث يصبح بعد تطويره أكثر جودة وأكثر كفاءة ،وان تكون الفكرة الإبداعية ذات تأثير مجتمعي وتتضمن تطبيقات عملية وحلولا خلاقة وتتحدى افتراضات سابقة وتقدم حلولا جديدة.