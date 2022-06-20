نادي العاملين في جامعة اليرموك يحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الاخباري - احتفل نادي العاملين في جامعة اليرموك اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الاستقلال والأعياد والوطنية.



وقال رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد بكلمته في الاحتفال بحضور قائد المنطقة العسكرية الشمالية، إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يجعلنا نستذكر تضحيات الأردنيين بقيادة الهاشميين، في بناء وتعزيز مسيرة الأردن ، مؤكداً حرص جامعة اليرموك على العمل الجاد والسعي الدؤوب اتجاه كُل ما يخدم مسيرة التعزيز والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ليكون الأردن النموذج على الدوام.

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