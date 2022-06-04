نادي مدينة الأمير حمزة للشباب ينهي استعداداته لاستقبال الموسم الصيفي

الوكيل الإخباري - أنهى نادي مدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة جميع الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بانطلاق الموسم الصيفي، وفتح أبواب المسبح الأولمبي المفتوح لاستقبال أبناء المجتمع المحلي من الذكور وفتح أبواب المسبح المغلق الخاص بالسيدات ضمن موسمه الصيفي.

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وأكد المدير التنفيذي للنادي أحمد الحسن، حرص المدينة على مواصلة تقديم خدماتها لمرتاديها ومنتسبي النادي بمحافظة العقبة واستمرار تنفيذ برامجها وأنشطتها السنوية، لافتا إلى أنه تم تحديد أيام ومواعيد استخدام كلا المسبحين ولمختلف الفئات العمرية.



وأعلن الحسن عن عقد دورات تعليمية وتدريبية للسباحة لتطوير قدرات ومهارات المشاركين، موضحا أن إدارة المدينة على تواصل دائم مع مختلف القطاعات في محافظة العقبة، وتقوم بتنفيذ العديد من البرامج المشتركة إلى جانب تعزيز مسيرة القطاع الرياضي وخدمة المجتمع المحلي.