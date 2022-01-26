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الأربعاء، 26-01-2022 05:39 م

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تندر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ساخرة تشير ان رئيس الوزراء قرر تعطيل جميع المؤسسات تيمنا بعيد ميلاده الذي يصادف يوم غد الخميس .

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ووفق السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة فإن عيد ميلاه يصادف يوم غد الخميس الموافق 27-1-2022.

يشار انه نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات اليوم الأربعاء . 

وتحسُّباً لأيِّ طارئ بسبب الظُّروف الجويَّة المتوقَّعة، قرَّر رئيس الوزراء تعليق دوام جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ الخميس .

ووفق ادارة الارصاد الجوية انه ومع ساعات العصر اليوم الاربعاء يتعمق  تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000متر عن سطح البحر وما يزيد، وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات .

 


 

 

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