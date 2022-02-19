نتائج أولية لانتخابات فروع نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة إدارة انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين علي ناصر، السبت، النتائج الأولية لانتخابات مجالس فروع النقابة.

اضافة اعلان



حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة الزرقاء النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية وكانت النتائج على النحو التالي:



رئيس الفرع: خالد البلوي

عضوية مجلس الفرع: ماجدة خليل الطريفي، أحمد ناصر بني عطا، هشام محمود الغويري، أحمد صالح سمارة، فيصل إسحاق الخضور، مجد بسام معايعة.

عضوية الهيئة المركزية للفرع: رزق الله نواف المعايطة، ناصر علي الهناندة، جلال يوسف جرادات، فؤاد عبده العمري، راشد علي عليمات، عائدة عبدالرحمن الدلابيح، يزن عماد البواب، محمد جبريل القواسمي، أحمد حسن أبو صعيليك، محمود منير أبو جحيشة، أديب جميل المصالحة، فرحان خلف الشرقي، حكمت عبدالرحمن شقير، إبراهيم حسن الغويري.



فرع إربد

رئيس الفرع: جهاد الردايدة

مجلس الفرع: حسن صبحا، إبراهيم بهجت الخصاونة، محمد السعدي، تيسير قنو، هيثم بني هاني، ناصر عبيدات.

أعضاء الهيئة المركزية: سوسن محمود عبد الهادي، إحسان القضاة، ديمه رشيدات، إبراهيم الشرمان، سفيان بطاينه، زايد الحموري، صلاح ملكاوي، "محمد خير" العمري، سامر مناصرة، صالح ذيابات، تيسير المرجي، وائل وحيد القصاص، عماد الخطيب، علي محمد العقول، دينا شحرور، بيدر ذيب عويس، حسين وشاحي، معتز الحسن، سامي أخوزينه،ماجده شويات.



فرع جرش

رئيس الفرع: باسل شهاب

عضوية مجلس الفرع: أمل تيسير حسن طوباسي، عادل عبدالحافظ الدوري دلابيح، رياض محمد أحمد عضيبات، جمال محمد أمين الحبايبة، صلاح الدين سعد غدير العبدي، محمود إبراهيم مصطفى عتوم.

عضوية الهيئة المركزية للفرع (تزكية): خلدون هاشم خيرو محمد المارديني، رحاب محمود إبراهيم عتوم، عبدالله محمود سليمان الرواشده، وليد أحمد مطلق عياصرة، نسرين حسن محمد النظامي.



فرع العقبة

رئيس الفرع: عامر الحباشنة (تزكية)

عضوية مجلس الفرع: أمجد محمد عبيدات، مصعب عبدالله الرواجفة، طه أحمد ياسين، عدي زهير طبيب، ينال مانع المرازقة، وسيم سليمان بقاعين.

عضوية الهيئة المركزية للفرع: فيصل ناصر الزريقات، إيمان حسن العطيوي، محمد ياسر الكساسبة، نضال خيري غضية، محمد موسى الطراونة.



فرع عجلون

رئيس الفرع: خالد محمد عنانزة

أعضاء مجلس الفرع: دعاء عبدالله المومني، هبة خالد الصمادي، حازم فهد الفواز، ضرار نهار العرود، سليمان مخائيل الربضي، ليث مازن المومني.

أعضاء الهيئة المركزية: حمزة محمد فالح المومني، أحمد محمد الهزايمة، عبير أديب سعد الزوايدة، محمد عبد القادر فريحات، إسماعيل محمد الغرايبة.



فرع الكرك

رئيس الفرع: وسام توفيق المجالي

أعضاء الفرع: ينال متروك النوايسة، معاذ نعيم الخيطان، رفيدة سامي الشمايلة، فايز سليمان المعايطة، إبراهيم خميس المغاربة، أيمن طه الكساسبة.

أعضاء الهيئة المركزية: إبراهيم سلمان السيد، عبد عبد الكريم الضلاعين، زياد محمد البطوش، خالد عبد القادر الذنيبات.



فرع معان

رئيس الفرع: محمد أحمد عبد الدايم المحاميد

عضوية مجلس الفرع: محمد عصام قباعة، ناصر علي ناجح أبو الزيت، نجيب محمد العسوفي، حامد رجاء النعيمات، سهى موسى الحمادين، حنين عبد الرحيم أبو درويش.



عضوية الهيئة المركزية: أحمد سالم النوافلة، جاسر محمد الطورة، ياسر سعود كريشان، خالد سليم المعاني، أحمد محمود الشقيرات.



فرع الطفيلة

رئيس الفرع: زكي القيسي

مجلس الفرع: "محمد نور" إبراهيم هويمل الخريسات، محمد عبدالحميد همام أبوهمام، وفا مدالله سالم الطراونة، صهيب يحيى فايز العوران، رياض محمود عبد الله القطامين، نذير مصلح إبراهيم التويجر.

أعضاء الهيئة المركزية: صهيب محمد عيسى المرايات، أيمن ماجد حمدان العمايرة، أحمد إبراهيم سلامة الرعود، بكر أحمد علي السعودي، فوزية مهنا مصطفى الجرادين، بشار زيد حمد العبيديين.



فرع مادبا

رئيس الفرع: أحمد فالح الفلاحات

عضوية مجلس الفرع: جعفر أحمد الطرمان، كنعان مفضي حدادين، محمد محمود الجريري، رشاد حسني عبد الرحمن، أمجد بشارة المدني، حنان حسين السعدوني.

عضوية الهيئة المركزية: خالد جمال القسوس، ياسر أحمد العوامرة، سالم جوزيف حدادين، جهاد سعود أبو عيشة، إسماعيل خليل المصالحة.



فرع المفرق

رئيس الفرع: مجدي أحمد سليمان العموش

أعضاء الفرع: صهيب محمد حسن حراحشة، رائد محمد سالم الرحيبة، عبدالله محمد قبلان العليمات، نسرين عبدالكريم محمد أخو إرشيدة، أمل حسين محمد عموش، أشرف فهد عبداللطيف جرار.



وأعلن رئيس لجنة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، علي ناصر، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات، الساعة السادسة مساء، لتبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات.



وبلغت النسبة العامة للاقتراع 47%، بعدد مقترعين بلغ 10034 مهندسا ومهندسة.

وقال ناصر في بيان، إن عملية الاقتراع كانت سهلة وميسرة، ضمن أجواء "ديمقراطية مارس فيها المهندسون حقهم في اختيار ممثليهم في المحافظات".

وبلغت نسبة التصويت في محافظة الطفيلة 72%، وفي محافظة جرش 72%، وفي محافظة عجلون 68%، وفي محافظة المفرق 69%، وفي محافظة العقبة 59%، وفي إربد 37%، وفي الزرقاء 38% وفي البلقاء 50%.



وقال نقيب المهندسين، إن الإقبال كان "منقطع النظير والمشاركة كثيفة للغاية والتنافس حاد"، وشهدت الانتخابات مشاركة "أكثر من 10 آلاف مهندس في الاقتراع في 8 محافظات وهو رقم غير مسبوق".



وأشار إلى أن الفرز سيكون إلكترونيا في إربد والزرقاء، وفي المحافظات الأخرى الفرز يكون يدويا.

