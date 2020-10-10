نتائج الحظر الشامل في المملكة بعد انقضاء النصف الاول منه

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع انقضاء النصف الاول من الحظر الشامل والذي ينتهي بعد مرور 24 ساعة اضافية اظهرت احصائيات يوم امس عددا من التجاوزات والمخالفات .

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مديرية الامن العام اصدرت احصائية لعدد الخروقات التي تسبب بها مواطنون حيث صدر بيان رسمي يوثق ضبط 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل منذ بدايته مساء الأمس واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

الى ذلك فقد وثقت ايضا وزارة الصحة تسجيل (1246) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ و ( 22 ) حالة وفاة في اليوم الاول من الحظر الشامل .

ويترقب المواطنون ما ستكون عليه الاحصائية لليوم وهو اليوم الثاني والاخير من الحظر الشامل .



