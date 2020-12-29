نتائج الشامل غدا

الوكيل الإخباري - تعلن جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) في مؤتمر صحفي يعقد عند الساعة العاشرة من صباح غد الاربعاء.



وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور عبد الله سرور الزعبي أكد أن الامتحانات العملية التي تقدم لها (3704) طالباً وطالبة من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تمت بإشراف جامعة البلقاء ، وجرت وفق الخطة المعتمدة.

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ولفت الزعبي ، أنه قد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب لإصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا.

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