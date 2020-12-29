الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الشريف علي بن زيد آل عون

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

نتائج الشامل غدا

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

الثلاثاء، 29-12-2020 03:33 م

من خلال مؤتمر صحفي

نتائج الشامل غدا

احك
توضيحية


الوكيل الإخباري - تعلن جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) في مؤتمر صحفي يعقد عند الساعة العاشرة من صباح غد الاربعاء.

وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور عبد الله سرور الزعبي أكد أن الامتحانات العملية التي تقدم لها (3704) طالباً وطالبة من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تمت بإشراف جامعة البلقاء ، وجرت وفق الخطة المعتمدة.

اضافة اعلان
 

ولفت الزعبي ، أنه قد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب لإصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeeee

الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الشريف علي بن زيد آل عون

F3k3YLTRzhd0xcxaBWTPWCwRjCUIxClxCxzT80gP

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

251484_3_1530451919

الحكم بالاشغال المؤبدة بحق قاتل الضابط السبيلة

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

1220201512528183840437

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

أخبار متعلقة
1120202617425682845401

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

66

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

11202027214413908597432

الهياجنة : جاهزون بنسبة %100

1120202812245748233572

132 إصابة كورونا بين الاطباء منذ نهاية الاسبوع الماضي

1120202817222994429594

إربد تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء

11202026184540764609617

وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم