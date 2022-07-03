الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

شخص يهدد فتاة بالقتل وقطع رأسها في الاردن

الأحد، 03-07-2022 10:48 ص

نتائج انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في إربد

3eb8bc8a-whatsapp-image-2022-07-02-at-7.16.26-pm-1536x1152


الوكيل الإخباري - أعلن نقيب المحاميين الأردنيين يحيى أبو عبود نتائج انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في إربد التي جرت أمس السبت.

اضافة اعلان

 

وجاءت النتائج كما يلي:

فاز بالمركز الأول المحامي بلال نصيرات 608.


والثاني المحامي محمد بني ملحم 598.

 

وعن المقعد الثالث المحامي سائد هزايمة 554.


وعن المقعد الرابع المحامي محمد بني حمد 515.


وعن المقعد الخامس والأخير المحامي عبد السلام الروابدة 469.


وجرت الانتخابات في مجمع النقابات المهنية بمشاركة 1200 محامي ومحامية من أصل 1900 يحق لهم الاقتراع.


وتنافس على الـ 5 مقاعد 16 مرشحا ومرشحة

 

(الغد)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202222125138858283792

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

5202223193357302888699

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

q

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

1

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

111

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

720223143325246739344

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

أخبار متعلقة
شرطة نجدة (3)

ضبط شخص أطلق النار على آخر وأصابه في مخيم إربد

شعار_إربد_٢٠٢٢

أمسية شعرية احتفالا بإربد عاصمة للثقافة العربية

image (56)

العيسوي يقدم واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

49717431_340944213406846_8360921146161364992_n

الرمثا: ملتقى طيف للنقد الأدبي يختتم فعالياته

FlaTZaE0xA4w4JzclBDjQdUfy7OwDBc9DSIKxihw

39.3 الف وفاة سُجلت في المملكة خلال 2021 وعمّان الاعلى

image (2)

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب علي جمعة الجوابرة - صور