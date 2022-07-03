الوكيل الإخباري - أعلن نقيب المحاميين الأردنيين يحيى أبو عبود نتائج انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في إربد التي جرت أمس السبت.

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وجاءت النتائج كما يلي:

فاز بالمركز الأول المحامي بلال نصيرات 608.



والثاني المحامي محمد بني ملحم 598.

وعن المقعد الثالث المحامي سائد هزايمة 554.



وعن المقعد الرابع المحامي محمد بني حمد 515.



وعن المقعد الخامس والأخير المحامي عبد السلام الروابدة 469.



وجرت الانتخابات في مجمع النقابات المهنية بمشاركة 1200 محامي ومحامية من أصل 1900 يحق لهم الاقتراع.



وتنافس على الـ 5 مقاعد 16 مرشحا ومرشحة

(الغد)