نتائج انتخاب الهيئة التنفيذية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية- أسماء

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية الدكتور زياد الحوامدة نتائج انتخابات الهيئة التنفيذية لمجلس الاتحاد بفوز الطالب نور آل خطاب رئيسا للمجلس. اضافة اعلان





وحل الطالب أوس الرحامنة نائبا للرئيس، والطالب اسامة المومني أمينا للسر، والطالب علي الحوامدة أمينا للصندوق.



ووفقا للبند 2 من المادة 9 من تعليمات اتحاد طلبة الجامعة شكل أعضاء الاتحاد عضوية اللجان حسب ما ورد في المادة 13 من ذات التعليمات، وسيصار إلى اجراء انتخابات بين أعضاء كل لجنة لاختيار رئيسها، وجاءت النتائج على النحو الآتي:



أولا: اللجنة المالية

1. المعتصم بالله سعد علي العدوان

2. محمد سلمان فلاح جبر المساندة

3. سليمان عدنان سليمان الطرمان

4. خالد ابراهيم موسى النجادا

5. علي عوده علي العدوان



ثانيا: لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع

1. راكان اشرف فرحان الشوابكة

2. عبد الرحمن محمود حامد الكوشة

3. عدنان صالح كاسب المذهان

4. ناصر محمد مزلوه المحمد

5. قصي عبد الله فلاح الزيود



ثالثا: لجنة النشاطات الطلابية

1. حسام الدين راجح محمود ناصر

2. محمود جبر عيسى ابو عزب

3. لين فادي غالب الصفدى

4. اسيد محمود عبد الرحمن جمعة

5. صهيب محمود عبد الحميد العضايلة







رابعا: لجنة قضايا الطلبة

1. باسل عواد عادل الخلايلة

2. محمود عاطف محمود السليحات

3. محمد طلال يوسف البلاونة

4. ضياء الدين عادل نادي الوريدات

5. يزن محمود احمد الخوالدة



خامسا: لجنة العلاقات العامة والخارجية

1. جواد محمد منيزل الهروط

2. زيد ماجد محمد الوليدات

3. سند انور جمال الرواحنة

4. الحارث عبد الله سليمان العبادي

5. محمد سالم منسي المناصير



سادسا: لجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية

1. عبد الله محمد عمر المساعفة

2. سما هيثم حسن صالح

3. معن محمد مفلح العقيل

4. محمد عز الدين عمر عطيه الغزو

5. غيث عصام محمد النعيمات

