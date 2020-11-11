نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب - تفاصيل (تحديث مستمر)

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج أولية غير رسمية فوز مرشحين بمقاعد مجلس النواب الـ 19 عن عدة محافظات، وسط استمرار عمليات الفرز في باقي مراكز الاقتراع في انتخابات لاختيار مجلس النواب الـ 19.

اضافة اعلان



ووفق النتائج الأولية شبه النهائية في محافظة الطفيلة، فاز محمد المرايات من قائمة العهد بحصوله على 2251 صوتا، وأسامة القوابعة من قائمة النشامى بعد حصوله على 2159 صوتا، وعبد الله علي خليل عواد من قائمة الحق بحصوله على 3386 صوتا، ومحمد السعودي من قائمة الخير بـ 3186 صوتا، وإسلام الطباشات (كوتا) من قائمة الميثاق بحصولها على 1926 صوتا.



وفي محافظة العقبة في النتائج شبه النهائية، حصل حسن الرياطي من قائمة النشامى على 3546 صوتا، وعبيد ياسين من قائمة الإجماع على 3240 صوتا، وحازم المجالي من قائمة النخوة على 2675 صوتا، وحازت روعة الغرابلي من قائمة النشامى على 2655 صوتا.



وفق نتائج أولية في محافظة المفرق، فاز نواف الخوالدة من قائمة النشامى بحصوله على 5927 صوتا، وعبد الكريم الدغمي من قائمة القدس عربية بـ 8324 صوتا، وإسماعيل الجرايدة من قائمة النور بـ 4520 صوتا، ويزن شديفات من قائمة أبناء المفرق بـ 7173 صوتا، وريما العموش (كوتا) من قائمة القدس عربية بـ 5729 صوتا.



وعن دائرة بدو الشمال، فاز ذياب شريتح من قائمة الوفاق وحصل على 5566 صوتا، وحابس الشبيب من قائمة رعد الشمال بـ 7529 صوتا، وغازي السرحان من قائمة المؤاخاة بـ 6415 صوتا، وهادية السرحان (كوتا) بـ 4708 أصوات.

وفي الدائرة الثالثة من محافظة إربد التي بلغت فيها نسبة التصويت 39.1%، فاز سالم العمري من قائمة موطني وبـ 5655 صوتا، ثم يسار خصاونة من قائمة الميثاق وبـ 4168 صوتا، ومحمد شطناوي من قائمة النور وبـ 4158 صوتا، وعن المقعد المسيحي وائل رزوق بـ 4473 صوتا.



وفي محافظة عجلون، فاز خلدون شويات من قائمة جبل عجلون، وبعدد أصوات بلغت 5706، ثم بلال المومني من قائمة التعاون وبأصوات بلغت 5426، ثم فراس القضاه من قائمة الراشد وبأصوات بلغت 5510، وعن المقعد المسيحي فريد حداد من قائمة الراشد وبأصوات بلغت 6847، وصفاء المومني (كوتا) من قائمة التعاون وبـ 4817 صوتا.



وفي البادية الوسطى، فاز بسام الفايز من قائمة النشامى بـ 3435 صوتا، ومحمد عناد الفايز عن قائمة العهد بـ 3320 صوتا، وعبد السلام الخضير من قائمة الفجر بـ 2385 صوتا، وعبير الجبور (كوتا) من قائمة النشامى بـ 2998 صوتا.



وفي محافظة معان، فاز محمود إبراهيم الفراجات عن قائمة العهد بـ 4873 صوتا، وتيسير محمد كريشان عن قائمة المستقبل بـ 4505 أصوات، ثم محمد سليمان الهلالات عن قائمة البترا بـ 4004 أصوات، وشادي عبدالله فريج من قائمة الكرامة بـ 3357، وعائشة الحسنات (كوتا) عن قائمة البترا بـ 3366 صوتا.



وعن محافظة جرش، فاز زيد أحمد العتوم عن قائمة أهل العزم بـ 7285 صوتا، وعمر العياصرة عن قائمة الوطن للجميع بـ 7102، ثم نواش عقلة القواقزة عن قائمة النهضة بـ 5034 صوتا، وماجد محمد الرواشدة عن قائمة التغيير بـ 3664 صوتا، وفايزة عضيبات (كوتا) من قائمة أهل العزم بـ 3985 صوتا.



وفي البادية الجنوبية، فاز عيد محمد رجا النعيمات عن قائمة الوفاء بـ 7554 صوتا، وصالح ساري أبو تايه عن قائمة المستقبل المشرق بـ 6138 صوتا، وتوفيق عبدالله المرايعة عن قائمة المجد بـ 5509 أصوات، وزينب سلامة سلمان عن قائمة الوفاء بـ 6786 صوتا.



وفي محافظة مأدبا، فاز عبدالرحيم المعايعة عن قائمة مأدبا للعمل والإنجاز بـ 5064 صوتا، ثم نصار الحيصة بـ 4170 صوتا عن قائمة العزم، ومجدي اليعقوب بـ 3254 صوتا عن قائمة الوفاء، وصالح الوخيان عن قائمة التغيير بـ 3000 صوتا، والنائبة أسماء الرواحنة (كوتا) عن قائمة الوفاء بـ 3566 صوتا.



"فرز 50% من صناديق إربد"

رئيس اللجنة الانتخابية في دائرة إربد الأولى، أحمد الفريحات، قال، إن الدائرة من أكبر الدوائر الانتخابية في الأردن التي يصل عدد الناخبين فيها إلى 363 ألف ناخب، بينما بلغ عدد المقترعين في هذه الدائرة التي تضم قصبة إربد، ولواء الوسطية 103 آلاف، و178 مقترعا، أي ما يعادل ما نسبته 28.4%.



وتحدث عن فرز نحو 50% من الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 130 مركزا في دائرة إربد الأولى لغاية الساعة السابعة صباحا. وتوقع الانتهاء من عملية الفرز النهائية خلال الساعات الثلاث المقبلة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





