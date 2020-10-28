نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن سائقي الشاحنات القادمين إلى حدود العمري سينتظرون عند وصولهم المنفذ الحدودي، لظهور نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا.

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وأوضح اليوم الأربعاء، أن المصابين بالفيروس من سائقي الشاحنات سيتعهدون بإخضاع أنفسهم لعزل منزلي مدته 10 أيام، يتبعه 3 أيام عزل إضافية في حال عدم ظهور أعراض مع إجراء فحص "بي سي آر" في اليوم 13 للتأكد من تعافيهم، مؤكدا أن الخروج من العزل سيكون بعد 14 يوما من تلاشي الأعراض أو لاحقا إذا استمرت الأعراض، وحسب مصفوفة المخاطر الصادرة عن وزارة الصحة.



وأكد أن سائقي الشاحنات غير المصابين بفيروس كورونا سيتعهدون بحجر أنفسهم منزليا لمدة أسبوع، مشددا على ضرورة إجراء فحص بي سي آر لجميع سائقي الشاحنات قبل 5 أيام من موعد وصولهم إلى الحدود.



