نجاح عملية استئصال ورم سحائي لثلاثينية في البشير

الوكيل الإخباري - نجح أطباء جراحة الأعصاب والدماغ في مستشفيات البشير باستئصال ورم سحائي سريري لمريضة تبلغ من العمر 32 عاما كانت تعاني من ضعف في الرؤيا و صداع متكرر منذ عام.



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وكشفت صور الرنين المغناطيسي عن وجود ورم سحائي سريري ضاغط على العصب البصري والتصالب البصري ومحيط بالشرايين الرئيسية للدماغ.



وأجرى العملية الجراحية كل من استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور عبد الله العكايلة وأخصائي جراحة الأعصاب الدكتور أنس حميدي ومقيم جراحة الأعصاب الدكتور مطهر حداد ومقيم جراحة الأعصاب الدكتور عبد الرحمن الحوامدة واستشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور يلدار شفافوج إضافة إلى أطباء وفنيي التخدير ومساعدة كادر عمليات جراحة الأعصاب .



يشار إلى أن الورم السحائي يصيب الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي ، وهو يشكل نحو 20% من اورام الدماغ الأولية ومن الأعراض الشائعة للأورام السحائية الصداع والتشنجات، وضعف الجسم والإضطرابات البصرية .



