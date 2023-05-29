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الإثنين، 29-05-2023 11:31 م

نجوم غناء عرب يشاركون الأردنيين أفراحهم بزفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - عاش الأردنيون، مساء اليوم الاثنين، فرحة استثنائية، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة آل سيف، في حفل أقيم على ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية.

وقدم الفنانون: تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، في الحفل الذي كان تحت عنوان: شاركونا "نفرح بالحسين"، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص ملأوا جنبات ستاد عمان، مجموعة من أبرز أعمالهم الفنية المعروفة.

وتفاعل الجمهور الكبير مع مشاركة الفنانين في الحفل، مرددين معهم الأغنيات التي قدموها، وتغنت بعضها بالأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حضر، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، جانباً من الحفل الجماهيري الكبير.

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