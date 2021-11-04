الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 01:14 م

نحو مليون و887 ألف تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

سند أخضر


الوكيل الإخباري - بلغ عدد مرات تحميل تطبيق سند الحكومي نحو مليون و887 ألف مرة منذ إطلاقه وحتى تاريخه، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقالت الوزارة الخميس إن التحميلات للتطبيق جرت على أنظمة (ios,android,Huawei).


وبحسب الوزارة، بلغ عدد الحركات على التطبيق 46 مليون حركة، مشيرة إلى أن الحركة تعني القيام بأي نشاط داخل التطبيق باستثناء عملية فتحه أو الدخول إليه.
وشددت الوزارة على أن عدد التحميلات للتطبيق تراكمي منذ إطلاق التطبيق قبل عام ونصف العام تقريبا؛ و مرتبطة بتحميل التطبيق وليس تفعيله؛ حيث لا تتطلب خدمات الهوية الصحية والتفتيش تفعيله، وإنما تحميله فقط.


 




 

 


 

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