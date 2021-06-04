نحو 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - تلقى نحو 100 ألف معلم ومعلمة الجرعتين المضادتين لفيروس كورونا المستجد، من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف المحافظات، حسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

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وقال المساعفة، خلال تصريحات صحفية الجمعة، إنّ الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تستهدف نحو 160 ألف معلم ومعلمة، جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية، بإعطاء الأولوية في التطعيم ضد الفيروس للعاملين في قطاع التعليم، لتحقيق عودة آمنة للمدارس مع بداية العام الدراسي المقبل.



ودعا، المعلمين والعاملين في القطاع إلى ضرورة التسجيل على منصة تلقي اللقاح قبل وصولهم مراكز التطعيم.



وأضاف المساعفة، أن العملية باتت تسير بشكل ميسر بعد اتخاذ إجراءات تنظيمية من الوزارة، حيث سيكون التعليم الوجاهي قائما في موعده ، في حال استمرار تحسن الوضع الوبائي .



وزارة التربية قالت سابقا، إنّ حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا تشمل القطاعين العام والخاص؛ للوصول إلى تطعيم 160 ألف معلم ومعلمة.



ولفتت النظر إلى أن كل مركز تطعيم سيتوافر فيه 6 لجان تطعيم من وزارة الصحة، ووفق الترتيب الأبجدي والمواعيد المحددة في الجدول، فقد أعلنت مديريات التربية والتعليم في الميدان، وبناء على طلب الوزارة، تجهيز مركزي تطعيم.



واشترطت الوزارة توافر 6 غرف صفية في كل مركز في مديريات التربية والتعليم في الميدان، مجهزة بأجهزة حاسوب في كل غرفة، وثلاجة لحفظ المطاعيم، وقاعة انتظار مزودة بعدد كافٍ من المقاعد، ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير المعقمات ومتطلبات السلامة العامة.