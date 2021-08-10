الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 09:21 ص

نحو 12 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

كورونا 5


الوكيل الإخباري - وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 11979 حالة حتى مساء أمس الاثنين.

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وبين الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أدخلت الاثنين إلى المستشفيات 82 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 642 حالة.


وأوضح أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.


وبين أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.


وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.


 




 

 


 

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