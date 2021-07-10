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السبت، 10-07-2021 08:25 ص

نحو 147 ألف طالب وطالبة توجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتوجه السبت، 147040 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه التاسع من أصل 207283 مشتركا هم إجمالي المسجلين.

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وسيتقدم للامتحان في جلسته الأولى التي تبدأ الساعة 10 صباحا، في مبحث اللغة العربية 147040 مشتركا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة، من أصل 118606 من الطلبة النظاميين، و88677 من طلبة الدراسة الخاصة.


وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة لـ"المملكة"، إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 24 حزيران/يونيو، وحتى 15 تموز/ يوليو 2021، بمشاركة نحو 207 آلاف طالب وطالبة، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، مبينا أن جلسات الامتحان لم تسجل أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات داخل القاعات.


وبين أن أجواء الهدوء في قاعات التوجيهي تعود إلى الاستعداد الجيد من قبل المشتركين وتفهمهم للتعليمات الناظمة للامتحان، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة انطلاقا من خبراتها المتراكمة في هذا المجال وركزت على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة وبما يضمن تقدمهم لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها كوادر الوزارة في المركز والميدان داخل القاعات، والتعاون الكبير من قبل الجهات الرسمية المساندة للوزارة لإنجاح الامتحان وضمان عقد جلساته بكل هدوء.


وأشار إلى أن عملية تصحيح دفاتر إجابات الطلبة التي بدأت بـ 19 حزيران / يونيو الماضي، مستمرة في 37 مركز تصحيح منتشرة بمختلف المحافظات، مبينا أن العملية تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين والبالغ عددهم قرابة 5 آلاف معلم ومعلمة، من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.


ويتقدم للامتحان العام 562 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة  في هذه الدورة موزعين وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم 149، طلبة كفيفون 107، الطلبة ذوي الإعاقة الحركية 127، الشلل الدماغي 74، الطلبة ضعاف البصر 105، فيما بلغ عدد المشتركين للامتحان 28 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، ويتقدم للامتحان 82 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 قاعة.


ويقوم على مراقبة الامتحانات نحو 45000 معلم ومعلمة في قاعات الامتحان كافة، والبالغ عددها 2164 قاعة، حيث تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ، فيما بلغ عدد المدارس المشغولة كقاعات امتحان 890 مدرسة.


أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة أكد خلال تصريحات صحافية  إنهاء الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان المتمثلة بوصول المستلزمات الفنية كاملة لجميع مديريات المملكة في المحافظات جميعها المتعلقة بمغلفات الأسئلة والمتعلقة بالماسح الضوئي ومستلزمات الطلبة وتجهيز مراكز الامتحان بمعايير مناسبة للطلبة، وتشكيل اللجان على مستوى القاعة من رئيس القاعة ومساعد رئيس القاعة والمراقبين وضباط الإشراف والجودة والأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة وأيضا الجهود المساندة من وزارة الداخلية وقوات الأمن.

 

 


 




 

 


 

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