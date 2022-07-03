نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات،الأحد، إن القطاع السياحي بدأ بالتعافي بعد تخفيف الحكومة لقيود السفر.
وأضاف أنه في شهر حزيران/يونيو، يزور البترا يوميا 1000 – 1500 سائح أجنبي و"هذا عدد ممتاز جدا".
وتوقع الفرجات في الثلث الأخير من العام الحالي أن لا تقل أرقام السياحة عن 80% مما كانت عليه بذات الوقت من عام 2019، وهو العام الذي يسبق الجائحة.
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