نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات،الأحد، إن القطاع السياحي بدأ بالتعافي بعد تخفيف الحكومة لقيود السفر.



وأضاف أنه في شهر حزيران/يونيو، يزور البترا يوميا 1000 – 1500 سائح أجنبي و"هذا عدد ممتاز جدا".



وتوقع الفرجات في الثلث الأخير من العام الحالي أن لا تقل أرقام السياحة عن 80% مما كانت عليه بذات الوقت من عام 2019، وهو العام الذي يسبق الجائحة.

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