الإثنين 04-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

معدل سعر النفط المستورد من العراق في حزيران 107.7 دولار

تعرف على الوظائف المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الأردن خلال 10 سنوات

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

المعونة: مسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتهم

بعد حادثة الطالبة ايمان.. مجلس التعليم العالي يضع مقترحات لتعزيز الامن في الجامعات

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الكندية في عمان

مواطن يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك

8 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد – عمّان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأحد، 03-07-2022 10:27 م

نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

الخزنة في البترا %28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات،الأحد، إن القطاع السياحي بدأ بالتعافي بعد تخفيف الحكومة لقيود السفر.

وأضاف أنه في شهر حزيران/يونيو، يزور البترا يوميا 1000 – 1500 سائح أجنبي و"هذا عدد ممتاز جدا".

وتوقع الفرجات في الثلث الأخير من العام الحالي أن لا تقل أرقام السياحة عن  80% مما كانت عليه بذات الوقت من عام 2019، وهو العام الذي يسبق الجائحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محل اواعي

ارتفاع أسعار الألبسة مع قرب حلول العيد في معان

الملك 4

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

62ba1f3f56573

بعد حادثة العقبة.. القرالة مديرا عاما لشركة إدارة وتشغيل الموانئ

62935ce48591c

المعونة: مسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتهم

M63A1571

بعد حادثة الطالبة ايمان.. مجلس التعليم العالي يضع مقترحات لتعزيز الامن في الجامعات

قققققق

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد

أخبار متعلقة
62c02203edb8b

أكثر من 51 ألف زائر للبترا خلال حزيران الماضي

figuur-i-193

تعرّف على الجنسيات الأكثر زيارة لمدينة البترا

1

مذكرة بين آل البيت وبلدية أم الجمال لدعم موقعها السياحي باليونسكو

yEJ0PkK5SiD9dfcQhCQG8vqwfZ6KRbgkW6FEMowk

اتفاقية لتطوير مجمع النقل الداخلي في وادي موسى

62022139446974875666

نشاط في حركة التوظيف بالقطاع السياحي

620221122750383387774

البترا : ورشة توعوية لموظفي القطاع الفندقي حول سلامة الغذاء