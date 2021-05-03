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الإثنين، 03-05-2021 12:15 م

وفق مدير صحة الزرقاء

نحو (200) عينة لمخالطي مصاب بالسلالة الهندية في الزرقاء

فحوصات


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير صحة الزرقاء ، الدكتور خليل الرواحنة ، أن نتائج فحوصات العينات الخاصة بمخالطي المصاب العامل "الهندي" ، والعاملين في مصنع الحديد في لواء الهاشمية ، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة .

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وبيّن الرواحنة ، الإثنين، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن نحو (200) عينة ، تم  أخذها منذ أول أمس ، من أشخاص مرافقين للعامل في سكنه ، ومن عمّال المصنع الذي يعمل به .

 

وتمنّى أن لا تظهر إصابات جديدة بالسلالة الهندية المتحوّرة في المحافظة  ، مبينا أن "صحة الزرقاء" تتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ، حيث اتباع تعليمات الحجر الصحي لمخالطي المصاب حتى الإعلان عن نتائج الفحوصات.

 

وتحدّث الرواحنة عن الوضع الوبائي في محافظة الزرقاء ، قائلا " الوضع في المحافظة جيد ، وهنالك التزام من المواطنين بالإجراءات الوقائية".

 

 




 

 


 

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