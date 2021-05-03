نحو (200) عينة لمخالطي مصاب بالسلالة الهندية في الزرقاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير صحة الزرقاء ، الدكتور خليل الرواحنة ، أن نتائج فحوصات العينات الخاصة بمخالطي المصاب العامل "الهندي" ، والعاملين في مصنع الحديد في لواء الهاشمية ، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة .

اضافة اعلان



وبيّن الرواحنة ، الإثنين، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن نحو (200) عينة ، تم أخذها منذ أول أمس ، من أشخاص مرافقين للعامل في سكنه ، ومن عمّال المصنع الذي يعمل به .

وتمنّى أن لا تظهر إصابات جديدة بالسلالة الهندية المتحوّرة في المحافظة ، مبينا أن "صحة الزرقاء" تتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ، حيث اتباع تعليمات الحجر الصحي لمخالطي المصاب حتى الإعلان عن نتائج الفحوصات.

وتحدّث الرواحنة عن الوضع الوبائي في محافظة الزرقاء ، قائلا " الوضع في المحافظة جيد ، وهنالك التزام من المواطنين بالإجراءات الوقائية".