نحو 26 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا أُعطيت الثلاثاء

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4048083 مسجلا بزيادة قدرها 8135 مسجلاً عن يوم الإثنين.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الثلاثاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3597237 بزيادة مقدارها 9501 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3124215 بزيادة مقدارها 16174 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 25675 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6721452 أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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