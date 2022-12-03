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السبت، 03-12-2022 06:50 م

نحو 3 ملايين دينار خسائر سنوية للبريد الأردني

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، السبت، إن الخسائر السنوية للبريد الأردني نحو 3 ملايين دينار ،وأغلبها عبارة عن فوائد و غرامات لمستحقات متأخرة على البريد الأردني.

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" عن واقع قطاع البريد الأردني إن الحكومة وضعت العام المقبل موازنة خاصة لدعم البريد الأردني في موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم القدرة المالية للبريد الأردني إلى جانب تطوير عملياته.

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