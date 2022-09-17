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السبت، 17-09-2022 12:08 م

نحو 400 ممرضا يؤدون القسم القانوني

ممرض


الوكيل الإخباري - أدى نحو 400 ممرضا وممرضة وقابلة قانونية القسم القانوني أمام نقيب الممرضين وأعضاء مجلس نقابة الممرضين خلال حفل أداء القسم الذي أقامته اللجنة الاجتماعية في النقابة بمجمع النقابات المهنية تحت رعاية نقيب الممرضين خالد ربابعة.

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وهنأ الربابعة، الخريجين على انضمامهم لعضوية الهيئة العامة للنقابة، مؤكدا اهمية التسلح بالعلم والمعرفة والإخلاص في العمل والتفاني في خدمة المريض وترجمة الدور الانساني لمهنة التمريض.

وشدد على حرص النقابة بالتنسيق والمتابعة مع القطاع العام والخاص لغايات توفير فرص العمل للخريجين والخريجات ومتابعتهم ودعمهم في ميادين العمل.

وألقت الخريجة رؤى الحسن كلمة الخريجين الجدد، وعبرت عن شكرها وتقديرها للهيئات التعليمة في كليات التمريض بالجامعات الأردنية على اهتمامها بالنواحي النظرية والعملية خلال الدراسة، وتمنت للخريجين حياة عملية متميزة على المستوى الفني والمهاري.

وشكرت النقابة على اهتمامها بالخريجين الجدد وتقديم المساعدة التي يحتاجونها.

وردد الأعضاء الجدد القسم القانوني أمام نقيب الممرضين ومجلس النقابة حسب نظام وتعليمات قانون النقابة بحضور عدد ممثلي اللجان النقابية، وكان أداء القسم قد بدأ بقراءة الفاتحة على أرواح منتسبي النقابة من شهداء الواجب خلال جائحة كورونا.

واشتمل الحفل على عرض فيلم قصير عن أهداف وغايات ورؤية النقابة، ويعرف الأعضاء الجدد على القوانين والأنظمة التي تهمهم.

وفي نهاية الحفل وزع نقيب الممرضين الهدايا قدمتها النقابة لمنتسبيها الجدد.

 




 

 


 

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