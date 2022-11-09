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الأربعاء، 09-11-2022 03:00 م

نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - نظم تجمع أهالي حي جناعة بالتعاون مع نقابة المهندسين/ فرع الزرقاء، وبمشاركة مجلس المحافظة لقاءً لبحث مشكلة البيوت المهجورة والتي باتت، بحسب الأهالي، مكاره صحية وبيئة خصبة للقوارض والحشرات، ومرتعاً لأصحاب السوابق، عدا عن تهديدها للسلامة العامة كونها آيلة للسقوط.

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وخلال اللقاء اكد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني، وجود أبنية قديمة ومهجورة وآيلة للسقوط في العديد من أحياء ومناطق الزرقاء مثل منطقة الغويرية وحي الأمير محمد وحي الحسين وغيرهما، مقدرا عدد هذه الأبنية بحوالي 400 بيت.

وأشار المومني إلى عدد من المعيقات في التعامل مع هذه الأبنية، موضحا أنه يتعين إخطار مالكي هذه البيوت حسب المقتضى القانوني والذين يتواجد معظمهم خارج الأردن، إضافة الى وجوب نشر تبليغ في صحيفتين يوميتين قبل اتخاذ أي إجراء من قبل البلدية .

وأضاف المومني إلى ما سبق أن هذه الأبنية تقع في دخلات ضيقة وأزقة وملاصقتها لمنازل مأهولة أخرى ، الأمر الذي يحول دون دخول آليات البلدية والتعامل معها وإزالتها، حيث يتطلب ذلك إخلاء المقيمين في المنازل الملاصقة.

وأكد أن حل المشكلة يتطلب التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم المناسب، ومن ثم طرح عطاء متخصص لإزالة هذه الأبنية، لافتا إلى توفر قاعدة بيانات كاملة لدى البلدية حول هذه البيوت وتفاصيل المشروع المقترح الذي تبلغ تكلفة تنفيذه حول مليوني دينار.

 




 

 


 

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