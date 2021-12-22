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نحو 42 مليون دينار موازنة بلدية الزرقاء للعام المقبل

الأربعاء، 22-12-2021 08:47 م

نحو 42 مليون دينار موازنة بلدية الزرقاء للعام المقبل

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الوكيل الاخباري - قال نائب محافظ الزرقاء ورئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور، إن موازنة بلدية الزرقاء للعام المقبل تبلغ نحو 42 مليون دينار، تشكل رواتب العاملين بالبلدية نحو 60 بالمئة منها.

وبين خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء، أن مديونية البلدية تبلغ 62 مليون دينار، منها 22 مليونا لبنك تنمية المدن والقرى، و12 مليونا لمؤسسة الضمان الاجتماعي ونحو 3 ملايين دينار لسلطة المياه، فيما تتوزع باقي المديونية على جهات أخرى.

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