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الجمعة، 24-05-2024 11:45 ص

نحو 5 آلاف مشاركا في برنامج أردننا جنة اليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
شارك نحو 4498 شخصا اليوم الجمعة في برنامج أردننا جنة بمعدل 88 حافلة لرحلات إلى مناطق الشمال والوسط والجنوب في المملكة وفق الناطق الإعلامي الرسمي لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية الدكتور رافع الطاهات.اضافة اعلان


ووصف الطاهات في تصريح لـ "الوكيل الاخباري"  بأن حركة السياحة الداخلية في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي "متواضعة" مقارنة مع عيد الاستقلال خلال السنوات السابقة والاعياد الاخرى.

وأضاف أن أسباب ضعف الحركة السياحية الداخلية يعود إلى تزامن الفترة الحالية مع فترة الاختبارات النهائية المدرسية.

وتوقع ارتفاع نسبة السياحة الداخلية مع بدء العطلة الصيفية وانتهاء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس والجامعات.

 




 

 


 

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