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الثلاثاء، 17-08-2021 07:07 م

نحو 51 ألف جرعة لقاح أُعطيت الثلاثاء

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,814,181 مسجلاً ومسجلة بزيادة قدرها 9,756 عن يوم أمس الإثنين.اضافة اعلان


ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الثلاثاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,293,871 بزيادة مقدارها 14,117 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2,603,201 بزيادة مقدارها 37,326 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 51,443 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 5,897,072 جرعة.

 




 

 


 

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