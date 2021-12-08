الأربعاء 08-12-2021
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الأربعاء، 08-12-2021 05:15 م

نحو 550 ألف رقم حساب بنكي موثق وصل الضمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامي عن تجاوز عدد أرقام الحسابات البنكية (الآيبان) التي وصلت المؤسسـة من خلال خدمـة "آيبانك" (550) ألف و (730) حساب بنكي.

وأوضحـت المؤسسـة أن خدمة آيبانك التي اعتمدتـها المؤسسـة قد أصبحت هي القناة الوحـيدة لاستقبال أرقـام الحسابات البنكيـة التي يتم من خلالها صرف المستحقات التأمينية للمـؤمن عليهـم، مضيفةً أن خدمة آيبانك هي الأولـى من نوعها في المنطقة ومعتمدة على تكنولوجيا الربط الإلكتروني الآمن مع البنوك المحليـة، مؤكدةً على مضيها قدماً في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية على نحو يسهل على جمهور المؤسسـة الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة ويضمن إنجازها ومتابعتها. 

وأضافت المؤسسـة أنها أطلقت أيضاً في الأيام القليلة الماضية خدمة Daman Pay التي قامت باستحداثها بالتعاون مع البنوك التجارية، وذلك بهدف تمكين المنشآت والأفراد من تأدية المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي إلكترونياً وذلك دون فرض أي رسوم أو عمولات إضافية، مؤكدةً أن هذه الخدمة الجديدة تشمل حالياً البنك الاسلامي وكابيتال بنك وهي تشكل قناة جديدة  للمدفوعات الإلكترونية ومجانية بالكامل وأنها تعمل حالياً على متابعة انضمام عدد من البنوك إلى الخدمة خلال الأسابيع القادمة.

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