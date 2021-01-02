نحو 59.5 ألفا من الطلبة يقدمون اليوم تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - تقدم السبت، 59527 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، موزعين على 531 قاعة، لثاني امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية لعام 2020/2019، في مبحثي اللغة الإنجليزية والفرنسية.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، إن "58653 ألف طالب وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحث اللغة الإنجليزية خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، موزعين على 465 قاعة".



وأضاف أنه "سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 874 طالبا وطالبة من فرعي الأدبي والفندقي السياحي في مبحث اللغة الفرنسية، موزعين على 66 قاعة".



