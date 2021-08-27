نحو 61 الف زائر للبتراء خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار مدينة البتراء منذ بداية العام 2021 وحتى 1 آب/أغسطس الحالي 61062 زائرا.

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ووفق بيانات سلطة إقليم البتراء، بلغ عدد الزوار الأجانب 17741 زائرا وعدد الزوار العرب 2749 زائرا و40572 زائرا أردنيا، في وقت تتكاتف فيه الجهود لإعلان البتراء منطقة خضراء عبر تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.



وقال مفوض المحمية والسياحة في سلطة إقليم البتراء إسماعيل أبو عامود، إن سلطة إقليم البتراء اتخذت مجموعة من الحلول والتدابير لمعالجة أثر جائحة كورونا الاقتصادية على القطاع السياحي والمجتمع المحلي من خلال تشكيل لجنة أزمة لدراسة الظروف التي يمر بها القطاع في البتراء، نظراً لاعتماد ما نسبته 80% من المجتمع المحلي على السياحة.



وأضاف أبو عامود، أن السلطة حدثت البنية التحتية الرافدة لخدمات السياح وتقديم إعفاءات وتسهيلات للقطاع السياحي داخل اللواء بتخفيض الرسوم والتراخيص والإعفاء من الغرامات المترتبة عليها، إضافة إلى استحداث وسائل نقل لموقع مدينة البتراء الأثرية باستبدال العربة بسيارات كهربائية صديقه للبيئة، وأنشاء حساب مخاطر يجري العمل على إقرار الأسس الناظمة لعمله.



ولفت النظر إلى أنه وبعد تسهيل القيود وإجراءات السفر الواجب اتباعها لدى الزائر للأردن عملت السلطة على تحديد أولويات من أهمها تقديم الخدمة المناسبة والتدابير الوقائية للمحافظة على البيئة الصحية، وإعادة تأهيل الموقع الأثري بتنظيف مدخل المدينة، وإعادة الترميم لبعض الأجزاء في المعالم الأثرية وإصلاح المسارات داخل الموقع الأثري.



وتابع، "عملت السلطة على تشجيع وتكثيف الجهود لزيادة أعداد زوار الموقع الأثري حيث تم تخفيض سعر تذكرة دخول البتراء لفترة محدودة وللمكاتب السياحية فقط والتي شجعت على زيارة البتراء وزياة أعداد الزوار بشكل ملحوظ".



مدير مديرية الشؤون الصحية في لواء البتراء عصام السعودي قال، إن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في اللواء وصل إلى 15 ألف شخص؛ بينما تلقى أكثر من 8 الاف شخص الجرعة الثانية من اللقاح؛ بنسبة وصلت 82 %من خلال 5 مراكز في اللواء.



وأشار السعودي، إلى أن المركز الصحية، تشهد اقبالا جيدا على أخذ اللقاح، لافتا إلى أن المديرية كثفت حملاتها للتشجيع على أخذ اللقاح من أجل الوصول إلى فتح القطاعات في البتراء وإعلان لواء البتراء منطقة خضراء وخالية من الفيروس.