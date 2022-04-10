الأحد 10-04-2022
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نحو 638 ألف شخص تلقوا جرعة لقاح كورونا الثالثة في الأردن

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الأحد، 10-04-2022 03:22 م

نحو 638 ألف شخص تلقوا جرعة لقاح كورونا الثالثة في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، انه ووصل المجموع الكلي لتلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا في الاردن 4745645 بنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق.

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واضاف ان المجموع الكلي للجرعة الثانية وصل إلى 4463570 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي لمتلقي لجرعة الثالثة وصل إلى 637755 جرعة. 

وحول التطعيم في الفئة العمرية 12 - 17 عاما، أشار البلبيسي إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى يبلغ 221401 شخص بنسبة 25 بالمئة، أما التطعيم في لنفس الفئة في الجرعة الثانية 178708 أشخاص بنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5 - 11 عاما فتلقى الجرعة الأولى 177 شخصا والجرعة الثانية 99 شخصا.

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