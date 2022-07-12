نحو 65 ألف مشارك في فعاليات صيف الأردن

الوكيل الإخباري - شارك نحو 65 ألف شخص في أول يومين من عيد الأضحى في فعاليات مهرجان "صيف الأردن 2022"، وفقا لوزير والدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

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وقال الشبول، إنّ الهدف الأساسي من مهرجان صيف الأردن؛ إيجاد أماكن ترفيه للأسرة الأردنية في كل مراكز المحافظات وخاصة فئة الأطفال، وفق المملكة.



وأضاف، أن صيف الأردن 2022 يقدم مواهب أردنية جديدة من فئة الشباب.

وبين، أن الحضور الجماهيري الأكثر لفعاليات مهرجان صيف الأردن في محافظة إربد، ثم العاصمة عمّان.



ولفت الشبول، إلى أن فعاليات صيف الأردن تنتهي في 26 آب/أغسطس 2022، قبل بدء الفصل الدراسي لطلبة المدارس.

