السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-02-2021 09:05 م

نحو 71 ألف مخالفة لأفراد بسبب عدم الاتزام بأوامر الدفاع الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - قال قائد أمن إقليم الوسط في الأمن العام العميد علي الزعبي، إن الأمن العام حرر نحو 71 ألف مخالفة لأفراد و459 مخالفة للمنشآت خلال الشهر الماضي، لعدم التزامهم بأوامر الدفاع.
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وأوضح الزعبي لبرنامج "أخبار الأسبوع"، أن الأمن العام كثف حملاته الأمنية لمراقبة الالتزام بأوامر الدفاع، بسبب زيادة بعدد المخالفات من قبل بعض الأشخاص.

"ليس هدفنا المخالفة بل حماية المواطن من خلال إجراءات منها مخالفة جميع من يخالف أوامر الدفاع بعدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي (...) تراجع البعض بالالتزام بأوامر الدفاع أدى إلى زادة الحملات" وفق الزعبي.

وأشار إلى وجود انتشار مكثف للجان أمنية، إضافة إلى مؤسسات أخرى ترافقها أفراد للأمن العام تقوم بالرقابة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وبين أن الشخص الذي يسير وحدة أو مع عائلته الصغرى المقربة في الشارع أو في المركبة دون الالتزام بارتداء الكمامة لا يتم تحرير المخالفات لهم.

 




 

 


 

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