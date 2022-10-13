نحو 9 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة المياه في قضاء المصطبة

الوكيل الإخباري - ناقش القائمون على مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في قضاء المصطبة بمحافظة جرش خلال اجتماع اليوم الخميس، الخطة التنفيذية للمشروع والبالغة تكلفته 9 ملايين و131 ألف دولار.

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وضم الاجتماع، ممثلين عن سلطة المياه الأردنية، الجهة الأردنية المنفذة للمشروع، والوكالة الكورية للتنمية الدولية في الأردن كويكا ومسؤولين وخبراء مياه من كوريا والأردن والفريق الكوري الاستشاري لإدارة المشروع.



وقالت الوكالة الكورية للتنمية الدولية في بيان صحفي، إن المشروع سيقوم ببناء وتصميم شبكات حديثة في منطقة قضاء المصطبة ونظام (التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات) لمراقبة جودة المياه والعرض والطلب في المناطق المستهدفة للمشروع في جرش.



وأضافت، أن كويكا تتعاون مع سلطة المياه الأردنية في مشاريع مياه مختلفة لتقليل العبء على الحكومة من خلال زيادة إمدادات المياه وتقليل المياه غير المدرة للدخل في مناطق مختلفة في الأردن، مشيرة إلى أنه في عام 2019، دعمت كويكا مشروعا لإعادة تأهيل شبكات المياه في منطقة فقوع بمحافظة الكرك بالتعاون مع سلطة المياه الذي سيتم الانتهاء منه في عام 2024.

