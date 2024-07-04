ندوات وورش عمل تنفذها مراكز شبابية في إربد

الوكيل الإخباري - نفذ مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد اليوم الخميس، ندوة حول مخاطر التلوث البيئي، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من (12-14) عاما.

اضافة اعلان



وتحدثت خلال الندوة المدربة بشرى اليونس عن مفهوم البيئة والتحديات التي تؤثر عليها، وعن الأنظمة البيئية، مبينة طرق المحافظة عليها، وتم تشكيل فريق من أعضاء المركز لتنفيذ مبادرة بيئية في داخل المركز والبيئة المحيطة به.



من جهة أخرى، نظم مركز شابات كفرسوم، بالتعاون مع مركز أمني الشرطة المجتمعية في لواء بني كنانة اليوم، ورشة عمل حول "آفة المخدرات وأثرها السلبي على الشباب"، وذلك بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وخلال الورشة تحدث النقيب محمد الزعبي عن مضار التعاطي وأنواع المخدرات وطرق العلاج منها، وعن الآثار النفسية والصحية والاقتصادية لهذه الآفة الخطيرة.



كما تحدث عن الضرر الذي يلحق بالمجتمع جراء تعاطي المخدرات ومشاكل الإدمان عليها، وآثارها السلبية والخطيرة على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.



وتضمنت الورشة الحديث عن دور الأسرة الهام في منع انتشار هذه الآفة في المجتمع، وطرق الوقاية منها وطريق مراقبة الأبناء والاهتمام بهم ورعايتهم باستمرار.