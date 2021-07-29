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الخميس، 29-07-2021 10:06 ص

ندوة افتراضية في السفارة الصينية لبحث تعزيز العلاقات بين الأردن والصين

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الوكيل الإخباري - تقيم السفارة الصينية في عمان الخميس، ندوة افتراضية عبر تطبيق "زووم"  تناقش تعزيز العلاقات بين الأردن والصين.اضافة اعلان


وبحسب السفارة الصينية سيكون عنوان الندوة "الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني: رؤى وفرص العلاقات بين الأرن والصين".

بلغت الصادرات الأردنية إلى الصين عام 2018 نحو 104.8 ملايين دولار مقارنة مع نحو 137.3 مليون دولار في العام 2017، مسجلةً بذلك إنخفاضاً بما نسبته 23.7%، في مقابل مستوردات من الصين بلغت ما يقارب 2.77 مليار دولار في العام 2018، مقارنه مع نحو 2.76 مليار دولار في العام 2017.

 




 

 


 

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