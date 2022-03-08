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الثلاثاء، 08-03-2022 09:55 م

ندوة بالأردنية حول السياسة الخارجية لليابان

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الوكيل الاخباري - عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "السياسة الخارجية لليابان حول الديمقراطية وانعكاساتها على الأمن"، بحضور السفير الياباني في عمان "شيماكازي كاورو"، وبرعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.

وتناولت المحاضرة، التي ألقتها الخبيرة في السياسة الخارجية لليابان والأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا للقانون في جامعة هيتوتسوباشي، الدكتورة "مايكو إيتشهارا"، عددا من الجوانب الرئيسة لسياسة اليابان الخارجية التي تركز بشكل أساس على الديمقراطية باعتبارها أحد أهم مفاتيح فهم السياسة الدولية، إضافة إلى خلفية عن سياسة بلدها الخارجية منذ 2006، والوضع الحالي بما يشتمل على الديمقراطية والبيئة الأمنية في آسيا.

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