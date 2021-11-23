ندوة بالجامعة الهاشمية حول صندوق استثمار الضمان



الوكيل الاخباري - عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية ندوة عبر منصة " زووم " بعنوان"الاستثمار لضمان مستقبل الأجيال "تحدثت فيها رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف بحضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون .



وأدارت الندوة مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة هديل المعايطة، وتركز النقاش حول كيفية تحقيق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رؤيته، اضافة الى تسليط الضوء على مساهمة الصندوق في تحقيق التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

اضافة اعلان