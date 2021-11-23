ندوة بالجامعة الهاشمية حول صندوق استثمار الضمان

الوكيل الاخباري - عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية ندوة عبر منصة " زووم " بعنوان"الاستثمار لضمان مستقبل الأجيال "تحدثت فيها رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف بحضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون .
وأدارت الندوة مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة هديل المعايطة، وتركز النقاش حول كيفية تحقيق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رؤيته، اضافة الى تسليط الضوء على مساهمة الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
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