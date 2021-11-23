الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

ندوة بالجامعة الهاشمية حول صندوق استثمار الضمان

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الثلاثاء، 23-11-2021 11:39 م

ندوة بالجامعة الهاشمية حول صندوق استثمار الضمان

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الوكيل الاخباري - عقد مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية ندوة عبر منصة " زووم " بعنوان"الاستثمار لضمان مستقبل الأجيال "تحدثت فيها رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف بحضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون .

وأدارت الندوة مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة هديل المعايطة، وتركز النقاش حول كيفية تحقيق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رؤيته، اضافة الى تسليط الضوء على مساهمة الصندوق في تحقيق التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

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